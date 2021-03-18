Проект «Ступени к будущей профессии»

Первые «Ступени к будущей профессии» сегодня прошли три десятка мозырских школьников. Они стали участниками одноименного проекта, который реализуется Молодежным парламентом при поддержке руководства райисполкома и районного Совета депутатов.

Визит на «Мозырские молочные продукты» начали с экскурсии по предприятию. Сюда, в приемное отделение, ежедневно поступает 320 тонн молока с сельскохозяйственных предприятий Мозырского, Ельского и Наровлянского районов. Перед тем, как сырье попадет на переработку, проводится лабораторный контроль. Молоко проверяют по всем физико-химическим, микробиологическим и радиационным показателям. А дальше – сложный технологический процесс производства разнообразной продукции – от пакетированного молока, кефира и сметаны до детских йогуртов и сливочного масла. Именно профессии технолога и лаборанта, а также товароведа вызвали у школьников наибольший интерес.

Что входит в обязанности каждого специалиста, как проходит рабочий день, какое необходимо получить образование, на какие школьные предметы сделать упор и как получать удовольствие от работы. Ответы на актуальные вопросы школьники получили во время профориентационных презентаций и в последовавшем затем диалоге. Узнать все нюансы из первых уст – хорошая возможность для ребят, которым предстоит сделать в будущем важный выбор.

Следующую ступень к будущей профессии старшеклассники пройдут на швейной фабрике «Надэкс». В перспективе, до конца учебного года, планируется посещение нескольких крупных промышленных предприятий. Вполне возможно, это проект поможет юным мозырянам сделать действительно осознанный выбор. Как сказал Конфуций: «Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ