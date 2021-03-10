Ничего личного, просто бизнес. История о том, как мозырская пенсионерка приобрела два датчика загазованности и задымления за 300 рублей

В Мозырском районе работают лжегазовики. Звонят в дверь, представляются сотрудниками, контролирующими исправность газового оборудования, проходят в дом и, якобы осматривая это оборудование, начинают навязывать покупку датчика загазованности и задымления или иное «такое необходимое и жизненно важное» нечто, да еще и по завышенной в разы цене.

Около месяца назад на пороге Полины Феликсовны Пархоменко появился солидный молодой человек. В белой рубашке, с галстуком, с папкой, в которой куча документов. Визитер назвал организацию, которую он представляет. 85-летняя растерявшаяся пенсионерка из многосложного названия уловила лишь слово «газ», после молодой человек пошел якобы проверять оборудование параллельно предложил приобрести жизненно важный «газовый извещатель» по суперцене. Бабушка как раз накануне получила пенсию. Замечательный прибор решила купить себе и сыну. За все отдала 300 рублей. Как только молодой человек вышел из квартиры, у Полины Феликсовны, по ее же словам, «спала мана». Смутил и чудоприбор, приклеенный на стену на двойной скотч, и отданная молодому человеку сумма денег. Пенсионерка позвонила дочери. Вердикт на том конце провода был однозначный: «Мама, это развод!»