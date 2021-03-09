Один из древних промыслов белорусов – это народное ткачество. На протяжении веков оно развивалось, совершенствовалось, и передавалась из поколения в поколение. В ткачестве отражена вековая история белорусского народа, его мастерство, художественный вкус. В Мозыре есть те, кто сохраняет и по ныне традицию. Одна из них мастер народных художественных ремесел отдела ремесел Наталья Тютюник.
Рушник. Другими словами полотенце, рукотерник, утирник. Это не просто предмет народной культуры и творчества, это оберег, вещь, наполненная энергией и эмоции того, кто его создает. Мозырянка Наталья Тютюник за станком работает только в хорошем настроении, через свои изделия делится только позитивом. Особую ответственность чувствует, когда в роли заказчика рушника выступают жених и невеста, будущие молодожены.
Инженер-строитель по образованию, Наталья Тютюник в ремесленничество пришла благодаря маме. Анна Григорьевна работала в ткацком цеху фабрики художественных изделий, а после в отделе ремесел. Мастерство передала дочери, вместе с профессиональными секретами. Поначалу было непросто.
Ткачество – это сложный ювелирный процесс в несколько этапов. Наталья Михайловна любит работать в тишине. Именно в спокойной атмосфере можно воплотить все фантазии. За годы творчества из-под рук Натальи Тютюник вышли десятки рушников. Стандартный рушник можно соткать за один день, но были работы, на которые уходил целый месяц. В Мозыре осталось лишь несколько действующих ткачих, Наталья Михайловна уверена, эту традицию обязательно нужно сохранить, ведь это неотъемлемая часть белорусской культуры.
Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ
Народное ткачество. Мастер народных художественных ремесел отдела ремесел Наталья Тютюник
Один из древних промыслов белорусов – это народное ткачество. На протяжении веков оно развивалось, совершенствовалось, и передавалась из поколения в поколение. В ткачестве отражена вековая история белорусского народа, его мастерство, художественный вкус. В Мозыре есть те, кто сохраняет и по ныне традицию. Одна из них мастер народных художественных ремесел отдела ремесел Наталья Тютюник.