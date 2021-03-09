Народное ткачество. Мастер народных художественных ремесел отдела ремесел Наталья Тютюник

Один из древних промыслов белорусов – это народное ткачество. На протяжении веков оно развивалось, совершенствовалось, и передавалась из поколения в поколение. В ткачестве отражена вековая история белорусского народа, его мастерство, художественный вкус. В Мозыре есть те, кто сохраняет и по ныне традицию. Одна из них мастер народных художественных ремесел отдела ремесел Наталья Тютюник.

Рушник. Другими словами полотенце, рукотерник, утирник. Это не просто предмет народной культуры и творчества, это оберег, вещь, наполненная энергией и эмоции того, кто его создает. Мозырянка Наталья Тютюник за станком работает только в хорошем настроении, через свои изделия делится только позитивом. Особую ответственность чувствует, когда в роли заказчика рушника выступают жених и невеста, будущие молодожены.

Инженер-строитель по образованию, Наталья Тютюник в ремесленничество пришла благодаря маме. Анна Григорьевна работала в ткацком цеху фабрики художественных изделий, а после в отделе ремесел. Мастерство передала дочери, вместе с профессиональными секретами. Поначалу было непросто.

Ткачество – это сложный ювелирный процесс в несколько этапов. Наталья Михайловна любит работать в тишине. Именно в спокойной атмосфере можно воплотить все фантазии. За годы творчества из-под рук Натальи Тютюник вышли десятки рушников. Стандартный рушник можно соткать за один день, но были работы, на которые уходил целый месяц. В Мозыре осталось лишь несколько действующих ткачих, Наталья Михайловна уверена, эту традицию обязательно нужно сохранить, ведь это неотъемлемая часть белорусской культуры.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ