Музыкальный праздник. На сцене Козенского Дома культуры выступили «Песняры»

В последний вечер февраля Козенский районный дом культуры полон гостей. У жителей агрогородка – настоящий музыкальный праздник: на сцене – белорусский государственный ансамбль «Песняры».

Нынешний коллектив «Песняров» – официальный правопреемник легендарного ансамбля Владимира Мулявина. Не отступая от традиций, молодые музыканты вносят современное видение музкультуры. Но, по-прежнему, их выступления отличает живое исполнение, многоголосие, высокое качество звука. Программу, которую «Песняры» привезли в Козенки, зрители увидели и услышали первыми в стране!

У жителей Козенок есть и еще один, особый, повод для гордости: в составе «Песняров» на ударных играет уроженец агрогородка. Талант музыканту передался по наследству от отца — талантливого баяниста и директора местного дома культуры Николая Туровца.

Вот так, задорно, энергично и с бурными аплодисментами сельчане встречали своих земляков. Ну, а спеть вместе с «Песнярами» знаменитую «Вологду», услышать новые песни, которые обязательно войдут в золотой музыкальный фонд страны, насладиться атмосферой культурного единства… Что может быть лучше в канун весны?!

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ