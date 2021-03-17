Куда не дошла цивилизация… Бездорожье как оно есть

Состояние дорог этой весной вызывает у жителей города особое беспокойство. На некоторых улицах в асфальте образовались огромные ямы. Жители улицы Калинина деревни Булавки знают, плохой асфальт все равно лучше, чем полное его отсутствие.

Квест под названием «дорога» вынуждены ежедневно проходить жители улицы Калинина деревни Булавки. Два дома находятся немного в стороне от главной магистрали. Добраться до них сегодня можно разве что на мощном внедорожнике или, по старинке, на коне.

Анна Коменская вместе с семьей живет здесь уже 9 лет. Сегодня, выглянув в окно, решила, что лучше плохо ехать, чем очень плохо идти. В итоге, машина застряла в топкой грязи. Анна опоздала на работу, дети — в школу.

Дороги нет, освещения тоже. Добираться домой приходится в резиновых сапогах и с фонариком.

Сюда не приезжают такси, не доезжает машина скорой помощи и охраны. О какой-то чрезвычайной ситуации даже думать страшно. Зимой — непролазные сугробы, весной и осенью – непроходимое болото.

В Козенском сельисполкоме пояснили, дорога находится на обслуживании ДРСУ 186. И заверили: периодически здесь ходит грейдер и производится подсыпка. Правда, никто из жителей Калинина никакого грейдера не видел. В связи с обращением на «Телеканал», 16 марта сельисполком подал дорожникам очередную заявку с просьбой о подсыпке и грейдировке дороги.