Корпоративный тренинг в спортивно-развлекательном формате. День здоровья в санатории «Сосны»

Корпоративный тренинг в спортивно-развлекательном формате. Сразу два подразделения Мозырского НПЗ на выходных собрались в «Соснах» на День здоровья.

День здоровья и спорта – проект, с которым знакомы многие сотрудники Мозырского НПЗ. Такой выездной корпоративный тренинг позволяет «разгрузиться» от рабочих будней, пообщаться в неформальной обстановке, а также продемонстрировать коллегам силу, ловкость, смелость и хорошее чувство юмора.

Для цеха номер пять этот День здоровья, кстати, стал первым в истории. Но, говорят, на предложение коллег из ремонтно-механического производства откликнулись с удовольствием.

В качестве спортивного реквизита – крепкие веники. Оказалось, метнуть орудие весеннего труда на дальнее расстояние – задача сложнее, чем перерабатывать нефть. Тут не помогут высшее образование и многолетний опыт работы в нефтяной сфере. Но весьма кстати придутся поддержка соратников по команде и членов семьи.

Место для выездного тимбилдинга выбрали удачное: территория санатория «Сосны» привлекательности не теряет ни в конце зимы, ни ранней весной. Смену сезона заводчане праздновали традиционными масленичными блинами.

Красивые чучела чуть позже сожгут. Это станет эффектной точкой Дня здоровья и спорта. Традиция предполагает, сгорев, чучело уносит с собой холод и невзгоды зимы. И в жизни наступают позитивные теплые весенние перемены. И здесь с многовековой историей Масленицы спорить не хочется…

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ