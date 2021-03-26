Итоги фотоконкурса «Мой лучший друг», а в качестве бонуса всем участникам – выступление дипломированного кинолога

Выходной день в кинотеатре «Мир» выдался весьма насыщенным. Здесь подводили итоги фотоконкурса «Мой лучший друг», который был объявлен ранее. Чтобы принять в нем участие, необходимо было принести фото своей собаки, либо совместный снимок.

Перед объявлением победителей в фойе, перед кинозалами не пробиться. Кинотеатр буквально оккупировали дети. Прежде чем приступить к награждению, для юных посетителей организовали развлекательную программу. Аниматоры не давали малышам заскучать. Конкурсы, подвижные игры, а в ответ – неподдельные детские эмоции. Кульминация мероприятия – непосредственное подведение итогов фотоконкурса «Мой лучший друг». Участие в нем приняли больше 30 мозырян. Все фото уместились на одном стенде. Несколько номинаций «Я и мой друг», «Портрет», «Один день из жизни собаки», дали возможность наградить больше ребят. Призы победителям от магазина зоотоваров «Мокрый нос».

В номинации «Один день из жизни собаки» победителем стал Максим Назарчук. Алина Щербин получила награду за лучший «Портрет». Саша Кошман и Костя Смягликов разделили победу в номинации «Я и мой друг». А приз зрительских симпатий достался Ксении Гузеевой. А после призов и подарков был бонус. Перед ребятами и их родителями выступила дипломированный кинолог, а вскоре и зоопсихолог Марина Бойша. Она придерживается идей гуманной дрессировки. Вместе со своим четвероногим другом, австралийской овчаркой, Марина продемонстрировала, как работает методика положительного подкрепления. Собака, благодаря такому подходу, не излучает только позитив и с радостью выполняет команды. Не дрессировать, а воспитывать с любовью, поощряя каждое достижение. Четвероногий друг – это не только красивые фото для выставки, но и большая работа и ответственность.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ