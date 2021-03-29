Интеллектуалы, объединяйтесь! Открытый кубок «Что? Где? Когда?» нефтеперерабатывающего завода

После долгого пандемийного перерыва Мозырский нефтеперерабатывающий завод возобновил проведение интеллектуальных турниров. В открытом кубке приняли участие 7 команд, из них три – это гости, представители предприятий Гомельской области – Гомельского химического завода, «СветлогорскХимволокно» и Белорусского металлургического завода.

Мозырский НПЗ славится своим интеллектуальным движением. Заводчане-интеллектуалы объединяются в команды, сражаются друг с другом на турнирах, получают призы и удовольствие непосредственно от самой игры. Вмешалась пандемия, игра на некоторое время была поставлена на паузу. И вот долгожданное событие. Открытый кубок завода готовили давно, несколько раз переносили, а вот сейчас решили – турниру быть!!!!

Владимир Злотник председателем заводского клуба интеллектуалов стал не так давно. А вот ответы на вопросы «Что? Где? Когда?» искал постоянно. Чтение литературы, просмотр познавательных программ, и, конечно, общая эрудиция. Спорт, история, география, животный мир, советский кинематограф. В этом Владимир Злотник ас. Что? Где? Когда? – это командная игра, где у каждого участника своя роль.

Открытый кубок завода собрал 7 команд, 4 нпзовские, лучшие по итогам 2019, и еще три приглашенные – представители предприятий Гомельской области – Гомельского химического завода, «СветлогорскХимволокно» и Белорусского металлургического завода.

Команды разные по гендерному, по возрастному составу. Кто-то начал играть сравнительно недавно, кто-то уже опытный участник.

Все участники разные, но есть то, что объединяет: окружающий мир – это кладезь информации, это источник, который никогда не источается. Подготовка к интеллектуальным турнирам и непосредственно участие в самой игре позволяет постоянно держать ум в тонусе.

Кстати, команда «Автоматизация и связь» заняла второе место в открытом кубке по интеллектуальным играм, первое место – команда заводоуправления, в тройку лидеров вошли и гости – команда Белорусского металлургического завода.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ