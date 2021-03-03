ГАИ Гомельщины объявило о старте творческого конкурса для детей «Соблюдаем законы дорог»

Госавтоинспекция Гомельщины проводит областной творческий конкурс для детей и подростков «Соблюдаем законы дорог». Цель – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, приобщение учащихся к изучению и соблюдению Правил дорожного движения, формирование навыков безопасного поведения на дорогах, а еще одна из задач – найти и поддержать юные таланты. Конкурс является личным первенством среди учащихся учреждений образования Гомельской области детей и молодежи в возрасте от 6 до 16 лет и будет проходить по трем номинациям: «Рисунки», «Поделки» и «Сочинения». Таким образом, каждый участник сможет проявить себя в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, а также в литературном творчестве, придерживаясь тематики, связанной с безопасностью дорожного движения. Конкурс проводится в несколько этапов – вначале районный уровень, после – областной. Победители будут награждены дипломами, а работы, победившие в областном этапе, будут направлены в Минск для участия в финальном этапе республиканского конкурса «Соблюдаем законы дорог»!