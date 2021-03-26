День работников ЖКХ и бытового обслуживания отмечают в четвертое воскресенье марта

Организовывать многопрофильный, доступный и при этом качественный сервис в ЖКХ и бытовой сфере – задача очень нелегкая. Сегодня в Мозыре с ней справляются около двух тысяч человек. Часть из них, лучших в профессии, пригласили на торжественное собрание в Городской Дворец культуры, чтобы поздравить в канун профессионального праздника.

День работников ЖКХ и бытового обслуживания в Беларуси отмечают каждое четвертое воскресенье марта. На торжественном собрании коммунальникам вручают заслуженные грамоты и благодарности за плодотворный труд. А дальше –

время поздравлений от родных, коллег, друзей. Цветы, аплодисменты и, конечно, музыкальные номера в честь героев дня.

Отрасль ЖКХ и бытового обслуживания действительно сложная, энергоемкая и трудозатратная. Лучшие работники, как правило, приходят на предприятия учениками и вырастают до специалистов высокого уровня. Из года в год на их плечи ложатся бесперебойная подача воды и тепла, благоустройство улиц, скверов, детских и спортивных площадок, озеленение и санитарная очистка. Труд, к результатам которого обыватели привыкли и не всегда произносят «Спасибо!», но который, несомненно, делает нашу жизнь удобнее, теплее и комфортнее. С праздником!!