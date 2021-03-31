Неизвестный в балаклаве с предметом, похожим на пистолет, ограбил отделение банка в Петриковском районе. По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний уроженец Мозырского района.

46-летнего уроженца Мозырского района задержали на Петриковщине. Он подозревается в ограблении отделения банка в Петриковском районе. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, разбойное нападение было совершено днем 29 марта.

Сообщение СК: «В обеденное время, когда женщина-оператор выходила из своего рабочего помещения, в здание банка ворвался неизвестный мужчина в балаклаве и с предметом, похожим на пистолет. Он ударил женщину, связал руки и ноги скотчем, забрал ключ и похитил из сейфа, по предварительным данным, 3005 белорусских рублей и 1301 доллар США»

Подозреваемого задержали по горячим следам, в близлежащей к банку деревне. При себе у мужчины были деньги и предмет, похожий на пистолет. Сейчас с ним работают следователи: возбуждено уголовное дело по факту разбоя.