23 марта утром в результате ДТП пострадало 4 автомобиля и погибли две лошади

23 марта около 6 утра по трассе Р-31 двигался легковой автомобиль Мицубиси. Внезапно возле деревни Пеньки на проезжую часть из-за встречной машины выбежала лошадь. Животное повредило капот и крышу и отбежало на обочину. Спустя непродолжительное время испуганное и раненное животное бросилось под колеса грузового автомобиля. Следом за ней выскочила еще одна лошадь. Одно животное сразу погибло под колесами, второго коня немного отбросило. Водитель грузовика вышел из кабины и фонариком стал предупреждать других участников дорожного движения об опасности. Водитель следующей легковушки пытался притормозить, но все равно задел животное. Окончательно лошадь уже переехала девушка за рулем «Рено». Все 4 транспортных средства получили механические повреждения. Известно, что владелец лошадей – житель деревни Бибики.