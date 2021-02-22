Военно-историческую реконструкцию «Партизаны Полесья» организовал Мозырский объединенный краеведческий музей накануне 23 февраля в деревне Романовка.

Маленькая девочка в огромном пуховом платке и безразмерной телогрейке внимательно слушает старшую сестру. Рядом тоже дети. Они сбились в кучу: ведь так, ближе друг к другу, в холодное военное время было теплее. Они еще не знают, что счастливый момент чтения книги вот-вот прервется выстрелами автоматов.

Саше Бичан и ее друзьям выпал уникальный шанс оживить историю. Вместе со взрослыми они стали участниками военно-исторической реконструкции.

«Кто чем может» — это и девиз подготовки к реконструкции. Если «солдаты» униформу возят с собой по стране, то «мирному населению» (играли ученики 13й школы Мозыря, их родители, а также представители центра творчества детей и молодежи) пришлось нелегко. Впрочем, эта локация на реконструкции была одной из самых аутентичных и интересных. Партизанский быт воспроизвели до мельчайших деталей! По сценарию на стоянке партизанского отряда в полесских лесах прячется мирное население – женщины и дети. Внезапно нападают немецкие солдаты, и начинаются боевые действия. Под звуки автоматов и залпы орудий многочисленные зрители успеют сделать свои выводы: ведь каждая такая реконструкция — это живой памятник всем, кто 75 лет назад сражался за Победу на фронте и в тылу.

Реконструкторы из столицы в мозырскую деревню Романовка приехали по приглашению идейных вдохновителей мероприятия — калинковичско-мозырского клуба «Поиск». Все вместе, еще до начала постановочного боя, приняли участие в митинге у местного памятного знака. Среди гостей — много школьников, коллективы крупных районных предприятий и защитники Отечества образца 2021 года. Зрелищную часть завершили настоящим награждением героев на поле боя.

В завершении вкуснейшая солдатская каша, горячий чай и фото на память. Больше всего настоящее оружие интересует будущих защитников Отечества. Рядом родители и педагоги, которые от всей души надеются, что выстрелы их дети и впредь будут слышать только на реконструкциях.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ