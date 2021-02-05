В деревне Романовка открыли станцию обезжелезивания

Вода должна быть качественной и чистой. В деревне Романовка Слободского сельского совета сегодня торжественно открыли станцию обезжелезивания. Этого события ждали все жители небольшого населенного пункта. Вода с примесью железа, концентрация которого превышала норму в несколько раз, теперь уже в прошлом. В рамках программы «Комфортное жилье» и подпрограммы «Чистая вода» в Мозыре в 2020 ввели в строй сразу 4 станции обезжелезивания. Эта – пятая. Ее построили вне плана.

Символическая красная лента перерезана. Всех желающих пригласили посмотреть на современное оборудование. Кстати, в процессе очистки воды не применяются никакие реагенты. В основе фильтрации используются, в том числе, уникальные свойства кварцевого песка. Строительство станций обезжелезивания финансируется как из республиканского, так и из областного бюджетов. За два года в районе построено 8 подобных объектов. В этом году модульную станцию планируют открыть в Костюковичах.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ