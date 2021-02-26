Состоялось заседание районного исполнительного комитета. На повестке дня вопросы предупреждения и ликвидации ЧС

Сегодня состоялось очередное заседание исполкома. В центре внимания были вопросы защиты населения от различного рода чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность. Доклад об итогах функционирования Мозырского районного звена Гомельской областной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в 2020 году и задачах на 2021-й зачитал заместитель начальника Мозырского ГРОЧС Евгений Дешин. В 2020 году чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в Мозырском районе не было. Количество пожаров в жилом секторе и число погибших в огне остается примерно на уровне прошлого года. Состояние противопожарных сооружений, систем оповещения и пожаротушения, гражданская оборона. Вопросов в ведении спасателей немало. Заслушали на исполкоме и тех руководителей, на предприятиях которых отмечены те или иные нарушения по линии безопасности. Поставлены конкретные сроки для устранения имеющихся недостатков.

Евгений Дешин озвучил и информацию по состоянию реки. Ведь впереди – весна, а значит, не исключена возможность паводка. На сегодняшний день вода в Припяти поднялась на 238 см. Пока уровень средний и опасений не вызывает. Вторым вопросом на заседании рассмотрели итоги работы с обращениями граждан и юридических лиц поступившими в Мозырский райисполком в 2020- 2021 году.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ