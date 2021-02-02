Сколько зарабатывали мозыряне в 2020 году?

За январь-декабрь 2020 года средняя заработная плата по Мозырскому району составила 1251 рубль. Речь идет о начисленной зарплате до вычета налогов и взносов в ФСЗН. В разрезе отраслей самые высокие доходы у тех мозырян, которые заняты в промышленности – 1603 рубля. На втором месте сельское и лесное хозяйство – 1246 рубля. Дальше идут строительство (1395 рублей), транспорт и связь (1315 рублей), торговля (861 рубль). В сфере образования в прошлом году получали, в среднем, 804 рубля. Зарплата медиков составила 951 рубль, финансисты и страховщики достигли суммы в 1446 рублей.

За содействием в трудоустройстве в Управление по труду и занятости в прошлом году обратилось 2560 жителей Мозырщины, из них 1252 были зарегистрированы в качестве безработных. Всего трудоустроено 2000 человек, из них – 936 безработных.