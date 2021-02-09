Не пройти, не проехать. После снежной ночи на 9 февраля, утром в городе начался транспортный коллапс

Сегодня Мозырь накрыло. Снег шел всю ночь, все утро, ненадолго останавливался днем, а после продолжал засыпать город. Как ощущают себя мозыряне в заснеженном городе, как справляются службы, как реагируют автомобилисты?

А за окном метель метет, белая красавица… После нескольких практически бесснежных зим в феврале 2021 мозыряне могут смело запевать известную песню про метель Ляписа Трубецкого. Такое ощущение, будто-то природа в одночасье решила компенсировать то, чего так не хватало года три. А люди оказались к этому не готовы. После снежной ночи на 9 февраля, в городе начался транспортный коллапс. Общественный транспорт работал с опозданием. Сказывались не только снежные заносы, но и холмистый ландшафт. К примеру, подъем на Интернациональную к самолету – около 400 метров. Но из-за пробуксовки колес, пройденное автобусом расстояние увеличивалось в несколько раз. Некоторая техника не выдержала такого напряжения и вышла из строя. Автобусный парк – в режиме боеготовности. В целом водители отмечали очень непростую дорожную обстановку.

В ГАИ констатируют, несмотря на сложные погодные условия, всплеска дорожных происшествий не зафиксировано. Мозырские водители, наученные горьким опытом декабрьского дня жестянщика, когда город из-за перепадов температур и мокрого снега в одночасье превратился в сплошной каток, в этот раз оказались готовы к зиме и сложностям ее характера. В МЧС сообщили, что на 13 часов дня 9 февраля чрезвычайных происшествий на коммуникационных сетях, а это тепло и энергоснабжение, не зафиксировано. Все работает в штатном режиме. Но все же мозыряне соскучились по такой погоде: мороз, сугробы – все как было когда-то – зима суровая, консервативная, традиционная. Синоптики прогнозируют дальнейшие снежные осадки, усиление ветра и понижение температуры. Предварительно, самая низкая температура будет в ночь с 14 на 15 февраля. Так что в морозный вечер Дня влюбленных надежда на то, что всех согреет любовь и безаварийная работа центрального отопления.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ