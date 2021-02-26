Мобильная группа проинспектировала предприятия района

Мобильная группа из числа представителей контролирующих органов побывала на нескольких предприятиях города. Вместе с ней на одном из них побывала наша съемочная группа.

На предприятия Мозырского района продолжаются визиты организованной мобильной группы. В ее составе – представители сразу нескольких надзорных органов. Это инспекция охраны труда, МЧС, управление соцзащиты, санстанция, госэнергогазнадзор. Своеобразная проверка состоялась в ОАО «Спецмонтажстрой №180», предприятии Ремспецстрой и ОАО «Нефтезаводмонтаж». Мобильная группа работала в рамках единого дня безопасности.

На предприятии «Нефтезаводмонтаж» мобильная группа провела не больше часа. Замечания и по организации работы на производстве и бытовым помещениям. Одежда вне шкафчиков, обувь тоже. Специальных сушилок нет. В санузлах нет мыла и антисептика, да и в целом требуется ремонт и качественная уборка. Это что касается санитарных требований. Вопросы были и у представителя МЧС и у остальных проверяющих. Все замечания будут аккумулированы. Каких-то административных санкций не предусмотрено. Но уже в ближайшее время за несоблюдение элементарных правил безопасности труда могут привлечь к ответственности. Главная цель мобильной группы – предупредить возможные несчастные случаи и указать на очевидные недостатки. Итоги работы рассмотрят на ближайшем совещании в исполкоме.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ