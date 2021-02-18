Когда в вашем доме будет капремонт? На сайте Мозырского райисполкома опубликован текущий график работ

В 2021 году свежий облик приобретут 14 домов в Мозыре. Они попали в текущий график проведения работ по капитальному ремонту жилфонда. В трех общежитиях предприятия «Мозырский райжилкомхоз» будет установлены системы пожарной сигнализации. Еще по 15-ти объектам за этот год должны разработать проектную документацию, что позволит приступить к капремонту в 2022-м. Списки домов уже утверждены и опубликованы на официальном сайте районного исполнительного комитета. Это предусмотрено Жилищным кодексом. До старта работ по капремонту с собственниками домов проведут собрания и будут заключаться соответствующие договора: в них будут расписаны действия организаций, делающих капремонт, порядок их осуществления, сроки окончания работ и другое. В этом году под программу попали дома 1973-1975 годов постройки. И один объект – 1959 года. На сайте райисполкома также можно найти перспективный план капремонта жилфонда района на ближайшие пять лет.