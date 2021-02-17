Как помочь зимующим лебедям и уткам, чтобы не навредить

Ежегодно на незамерзающих участках рек, у нас это на Припяти в районе старого моста, а также на озерах и искусственных водоемах остаются зимовать водоплавающие птицы. По мнению специалистов-зоологов, лебеди и утки хорошо переносят холодное время года, могут самостоятельно заботиться о своем пропитании, долго находиться без активного движения. Птицы сидят на льду или на берегу водоемов, поджав под себя лапы: так они экономят энергию. Зимой лебеди и утки питаются в основном вегетативными частями водных растений, мелкими рачками, личинками насекомых, семенами и активным илом. Ограничивающим фактором для них является наличие открытой воды. Специалисты считают, что подкармливать лебедей и других водоплавающих птиц необходимо только при резком падении температуры (минус 15 градусов и ниже) и только в местах их массового скопления. Птиц можно кормить зерном (овес, ячмень, пшеница), птичьим комбикормом, сырыми и вареными овощами. Не рекомендуется кормить хлебом, особенно черным, это может негативно влиять на их пищеварение. Также специалисты обращают внимание на то, что, подкармливая водоплавающих птиц, мы отучаем их от самостоятельного поиска пищи, они становятся зависимыми от человека. Здоровым водоплавающим птицам помощь нужна лишь в экстремальных ситуациях. Если вы нашли больную, травмированную птицу или другое дикое животное, которому грозит гибель или которое может представлять угрозу жизни и здоровью граждан, необходимо обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган. Комиссия по оказанию помощи диким животным приедет на место и примет необходимое решение.