Профсоюзы, «Белая Русь», Красный Крест. «Единство дел». Тема очередного открытого диалога. В качестве спикеров – представители ведущих общественных организаций. Само мероприятие состояло из нескольких блоков. Вначале гости рассказывали о себе и о том, чем занимаются. Вторая часть – вопросы и соответственно ответы. Главный мозырский профорг Анна Козакевич рассказала о том, что профсоюзы – это не только подарки на новый год и поездки в санаторий. Что такое коллективный договор между работодателем и нанимателем, почему так важно его заключать? Посредником выступают профсоюзы.

А еще профсоюзы занимаются законотворчеством, в частности инициировали изменения в обновленной редакции трудового кодекса. В год пандемийный средства, запланированные на развлекательные мероприятия, были перенаправлены на борьбу с коронавирусом.

Об организации «Белая Русь», о том, как сохраняют память о великой отечественной войне и почему это так важно рассказал Николай Глебов. Елена Мариненко презентовала мозырский Красный крест, организацию, которая ассоциируется с гуманизмом и милосердием. Помощь тем, кто в этом нуждается – это про Красный Крест.

2021 объявлен годом народного единства. Сплоченность, толерантность и взаимоуважении. Открытый диалог – это шаг на пути к единству. В Мозырском центре творчества детей и молодежи мероприятие такого формата проводится не в первый раз. После возвращения в отреставрированное здание, где созданы все условия, появилась возможность принимать гостей. И сейчас педагоги этим активно пользуются.