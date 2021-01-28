В Житковичах задержаны гаражные воры из Калинковичей

Они работали почти семейным подрядом: отец, сын, невестка и друг семьи. Спланировал операцию 54-летний ранее судимый за кражу отец семейства. Он с 28-летним другом, тоже судимым, должны были вскрывать гаражи. Его 27-летний сын с 37-летней супругой отвечали за наблюдение за окрестностями и подачу сигнала при опасности. Если всё шло гладко, должны были забрать найденные в гаражах ценности и вывезти за город. Там, в определённых заранее местах, спрятать похищенное. Калинковичские воры на дело отправлялись в Житковичи, в гаражный кооператив на окраине. А там действительно было чем поживиться: болгарки, перфораторы, электрорубанки, компрессоры, сварочные аппараты и другие электроинструменты. Однако вмешался случай, в лице 15 летнего подростка, который жил неподалеку. Он вышел во двор ночью, его насторожил шум от работы электроинструмента. Парень знал одного из владельцев гаражей, быстро позвонил ему и сообщил о подозрениях. Хозяин позвонил в милицию, а сам прихватил родственника и на машине помчался в сторону гаражей. Там они увидели незнакомцев, которые сразу же стали убегать. Мужчины не растерялись и задержали одного из них, это оказался старший группы. Оперативники по приметам задержали подельников. Вскоре все признались и показали тайники с наворованным. Возбуждено уголовное дело.