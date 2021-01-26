В суде Мозырского района началось рассмотрение уголовного дела об убийстве местного жителя. На скамье подсудимых – 19-летний житель Брестской области, который должен был получить высшее образование в полесском вузе. Днем 31 августа парень прогуливался по улице и заметил незнакомого мужчину, спавшего на траве. Обвиняемый нанес ему несколько ударов ножом, после чего вернулся в общежитие и сам вызвал милицию. Рядом с телом мужчины следственно-оперативная группа обнаружила кухонный нож. Смерть потерпевшего, по выводам экспертов, наступила в результате обильного внутреннего кровотечения. Следствие по делу длилось около четырех месяцев, все это время парень находился под стражей. Была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, результаты которой озвучат на одном из судебных заседаний. Если молодого человека признают виновным, ему грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.