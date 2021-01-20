В Мозыре началась вакцинация от COVID-19. Первыми в процедурный кабинет пригласили медицинских работников. За историческим процессом следила наша съемочная группа.

Утро главного санитарного врача Мозырского района Сергея Кравченко сегодня началось с процедуры необычной, но очень важной: его первым среди жителей региона пригласили в кабинет на прививку от COVID-19. Получать вакцину «Спутник V» начали медработники. В ближайшее время к ним присоединятся педагоги и представители социальной сферы. Важное условие – это будут те люди, которые еще не болели коронавирусом.

Практика начинать вакцинацию с медицинских работников соответствует общемировой. Они первыми приняли эпидемиологический удар на себя, и уже почти год находятся на передовой. Сам по себе процесс вакцинации от COVID-19 весьма интересен. Сначала у пациента — обязательный врачебный осмотр. В этом время препарат достают из специального холодильника и размораживают: у него особые условия хранения.

Планируя прививку от коронавируса, рассчитывайте время: после процедуры примерно полчаса нужно провести в поликлинике, для оценки самочувствия. Второй компонент вколоть нужно ровно через 21 день. Главное для тех, кто привился – бережно относиться к своему здоровью следующие три недели. Впрочем, эта рекомендация актуальна во все времена.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ