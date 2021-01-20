Правовой ликбез для подростков

Правовой ликбез. В Козенскую среднюю школу пришел гость в погонах, чтобы рассказать о последних правонарушениях в подростковой среде. Здесь есть свои тенденции. Поначалу затронули традиционные темы, такие как кражи, употребление спиртных напитков, наркотических средств. Кстати, некурительные табачные изделия, спайсы, уже не актуальны. Сейчас среди детей популярны вейпы, за использование электронных сигарет, также как и за курение, подростками предусмотрена административная ответственность. Современное поколение живет в двух мирах: реальном и виртуальном. Взлом чужих страничек в соцсетях, буллинг, то есть травля в интернете, оскорбления – все это тоже наказуемо. Информацию, подкрепленную конкретными примерами, подростки слушали внимательно, задавали вопросы, делали для себя определенные выводы. В целом, в Мозырском районе уровень подростковой преступности снижается. Но факты есть. На данный момент милиционеры установили причастность двух парней к совершению ряда краж из авто и мототранспорта. 15 –летняя школьница поругалась с мамой из-за отсутствия сигарет, а после на эмоциях разбила окна в своем подъезде. А некоторое время назад в больницу был доставлен 10-летний мальчик с диагнозом «алкогольное отравление».

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ