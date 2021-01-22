Плательщикам транспортного налога в 2021 году нужно будет внести авансовый платеж до 15 декабря

В Беларуси с 1 января вместо государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении введен транспортный налог. Уплачиваться он будет без привязки к прохождению техосмотра. Поскольку нынешний год является переходным для внедрения системы взимания транспортного налога, то в течение него предусмотрены отдельные особенности. Одна из них — необходимость внести авансовый платеж не позднее 15 декабря 2021 года. Соответствующее извещение налоговые органы направят гражданам не позднее 1 ноября. При этом сумма авансового платежа по автомобилям составит 29 белорусских рублей, а в отношении мотоциклов, прицепов, прицепов-дач — 20 белорусских рублей. В 2022 году его зачтут при уплате налога за 2021-й с учетом фактического времени владения физлицами транспортными средствами. Кроме того, налог не будет взиматься в отношении транспортных средств, снятых с учета с 1 января по 1 июля 2021 года.