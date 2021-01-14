Мозырский День Победы. 14 января – день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

14 января – особая дата в Мозырской истории. День радости и скорби одновременно. В городе до войны проживали 18 тысяч человек, на день освобождения осталось только 4700. Отступая, немцы уничтожили практически все. Свой личный День Победы Мозырь встретил в руинах, но, главное, с надеждой наконец-то на мирную жизнь. На нынешний памятный митинг собрались сотни мозырян.

Наступательная операция началась 8 января 1944. Днём 14 января были взяты штурмом при содействии партизан главные опорные пункты вражеской обороны и транспортные узлы — города Калинковичи и Мозырь. В честь этого события в Москве был дан артиллерийский салют. Помним, уважаем, ценим, чтим. Курган Славы – священное место, напоминание о том, о чем забывать нельзя. Торжественные речи, поздравления, минута молчания под залпы орудия.

Вспоминали прошлое, подводили итоги настоящего, с надеждой и оптимизмом смотрели в будущее. 2021 в Беларуси объявлен Годом народного единства. Историческая память – это то, что нас объединяет.

Красная гвоздика – символ Победы. Именно эти цветы были в руках участников митинга. И этими цветами была выложена братская могила, в которой покоятся те, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом. От районной администрации, от предприятий, организаций, от благодарных потомков.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ