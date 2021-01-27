Личный прием граждан и прямую телефонную линию в феврале проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Феликс Яшков

Личный прием граждан и прямую телефонную линию в феврале проведет член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Феликс Валентинович Яшков

Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Феликс Валентинович Яшков 2 февраля 2021 года с 14:00 до 15:00 проведет личный прием граждан. Прием будет проводиться по адресу: ул. Интернациональная, 30, г. Гомель. Предварительная запись на личный прием будет осуществляться ежедневно до 1 февраля 2021 г. включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 8-(0232)-79-20-60. Кроме того, 9 февраля 2021 г. с 14.00 до 15.00 будет проводиться «прямая телефонная линия» по телефону 8-(0232)-79-21-02.