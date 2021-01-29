Квартира с плесенью

Следующее видео – не для людей с повышенной чувствительностью. В одном из жилищных кооперативов Мозыря, в буквальном смысле, проросла мхом квартира. Ее жильцы утверждают, испробовали много способов, чтобы избавиться от напасти, но плесневый грибок – сосед упорный. И в отчаянии обратились на «горячую линию» телеканал. В непростой истории разбиралась Екатерина Юрченко.

Когда человек сталкивается с любой коммунальной проблемой, то сразу хватается за голову, и начинаются поиски решений. Герои этого сюжета ухватились за надежду, что вмешательство телеканала «Мозырь» как-то повлияет на заплесневелую, в прямом смысле, ситуацию. Дому №90 на бульваре Юности скоро будет 15 лет. Почти столько же, по утверждению хозяйки одной из квартир, семья ведет борьбу с сыростью, влажностью и плесенью. «Проросло мхом» для них – не фразеологизм, а болезненная реальность, которая дала о себе знать скоро, после заселения в новую квартиру.

Плесневелые грибы – очень живучий организм. Там, где другие погибают, они процветают. Семья Сигай убедилась в этом на собственном опыте. Ужасная «соседка» заглянула не только в ванную, но и другие комнаты и даже кухню. И осталась жить на долгие годы. Помощь Татьяне предложила другая соседка: Ольга проживает этажом выше, и готова бросить все силы, чтобы плесень не распространилась по всему дому. Дом №90 – кооперативный. Следовательно, любые сложные вопросы решаются через председателя. Денис Александрович уверен, у любой проблемы есть решение. Если вовремя обратиться. По словам председателя, чтобы избавиться от ненавистного «соседства», в квартире нужно привести в порядок забитые вентиляционные шахты. Но главное – идти на сотрудничество с обслуживающими организациями. Делать выводы, как и ставить точку в этой истории, пока рано. Но пока идут споры между взрослыми, страдают дети. В квартире проживает трехмесячный малыш и мальчик постарше, которым плесень уже подорвала здоровье.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ