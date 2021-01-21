Что может стать туристическим брендом Мозырского района? Диалоговая площадка

Что может стать туристическим брендом Мозырского района? И какие современные инструменты маркетинга нужно внедрять владельцам агроусадеб и туристическим агентствам? Об этом и не только, накануне говорили в рамках диалоговой площадки.

Тема очередной диалоговой площадки – «Брендинг Мозырского района и его туристический потенциал», — была выбрана не случайно. Ведь 2020-й год оказался очень сложным для сферы выездного туризма. И заставил многих обратить внимание на возможности родного края. Могут ли сегодня и в будущем мозыряне привлекать и удерживать гостей? Рассуждали эксперты и приглашенные. Среди экспертов — Олег Слинько. Руководитель с большим опытом, он не понаслышке знает, как создаются и развиваются бренды. И, в числе прочего, предлагает делать ставку на промышленный туризм.

Владельцы агроусадеб, руководители турфирм и журналисты обсудили много вопросов: инструменты маркетинга и важность использования сетевых ресурсов, инфраструктура и потребности внутреннего туризма. Не зря говорится, в споре рождается истина. Вполне возможно, к окончанию пандемии кто-то из присутствующих в зале сделает новый мощный рывок. И полученные знания вложит в создание настоящего туристического бренда Мозырщины.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ