Автопарк Мозырского пограничного отряда пополнился новой единицей техники

Пограничники получили отличный подарок от Минского тракторного завода – новенький трактор «Беларус-1221.2». На пограничной заставе такой «четырехколесный помощник» просто необходим. Командование отряда приняло решение направить новый трактор на пограничную заставу «Глушкевичи» Лельчицкого района, где он будет использоваться по назначению. Это и вспашка контрольно-следовой полосы, и выкашивание травы, и очистка территории от древесно-кустарниковой растительности. Новая техника поможет мозырским пограничникам создать дополнительные возможности контроля обстановки по линии прохождения Государственной границы Республики Беларусь. Личный состав Мозырского погранотряда во главе с командиром полковником Олегом Эйбатовым, выражают слова искренней благодарности и признательности коллективу Минского тракторного завода за новую технику, которая будет использоваться для обеспечения пограничной безопасности Республики Беларусь.