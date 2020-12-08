Внимание, розыск! Пропал пожилой мозырянин

Мозырский РОВД разыскивает 71-летнего местного жителя. Александр Степанович Соляник, фото которого вы видите на своих экранах, ушел из дома 30 ноября, и до сих пор его местонахождение неизвестно. В последний раз мужчину видели 2 декабря около пяти часов вечера в районе деревни Каменка, он двигался в сторону трассы Мозырь-Лельчицы. Мозырянин страдает потерей памяти и может плохо ориентироваться на местности. Александру Степановичу на вид лет 70, рост 175 см, среднего телосложения. Особая примета – спинка носа искривлена в правую сторону. Если вы видели этого мужчину или знаете, где он сейчас находится, просьба позвонить по телефонам 32-91-82, 8-033-650-79-87 или 102.