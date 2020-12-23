В рамках республиканского патриотического проекта в Мозыре состоялся диалог поколений «Память сердца»

2020 год ознаменовался 75-летием окончания самой кровопролитной в истории человечества войны. Чтобы сохранить память о тех страшных событиях, рассказать подрастающему поколению правдивые факты, стартовал республиканский патриотический проект «Память сердца». В рамках проекта в 8 школе прошел диалог поколений. Его участниками Анна Козакевич, профсоюзный лидер Мозырщины, депутат Совета депутатов, Валентина Науменко, первый секретарь Мозырского комитета БРСМ, а также учащиеся школы и педагоги. Рассказывая школьникам интересные факты из военной жизни ветеранов, учитель истории Владимир Касьян показал ребятам и настоящие боевые награды. В форме диалога поколений участники встречи смогли поделиться своими мыслями о героическом подвиге советского народа, сойдясь в одном: кто не помнит истории своей страны, тот не имеет будущего.

Чтобы почтить память погибших солдат, ребята возложили цветы к памятному знаку воинам 415 Мозырской краснознамённой стрелковой дивизии, а также выложили лампадками слово «Память», а еще символ жизни – сердце.