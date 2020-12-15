В интернете с пеленок. Конкурс «Я блогер» среди воспитанников детских садов

Они еще очень малы, но уже осваивают просторы интернета. Среди дошкольных учреждений Мозыря проходит конкурс видеороликов «Я блогер». С некоторыми его участниками познакомилась наша съемочная группа.

Пятилетняя София Попович приучает к занятиям физкультурой огромного плюшевого мишку, делает упражнения с мячом и, главное, открыто улыбается миру. Она — одна из участниц городского конкурса «Я блогер» среди воспитанников дошкольных учреждений. А еще – пример для своих ровесников, которые внимательно ее слушают и тоже готовы присоединиться к миру спорта. Сама же София пример берет из семьи.

Каждый маленький блогер мог выбрать одну из предложенных тем. Например, Коля Филькевич свою видеоработу посвятил любимой морской свинке по имени Дуня.

В 17-м детском саду конкурсную тему выбирали тоже, исходя из увлечений. Максим – один из юных болельщиков футбольного клуба «Славия». И ролик вместе с родителями снял о виде спорта, который любят всей семьей.

Среди конкурсантов – еще один представитель 17-го детсада. Точнее, юная представительница, которая с ранних лет с трепетом относится к родному Мозырю. В своем видеоролике Вероника показал лучшие места любимого города.

В результате подготовки к конкурсу дошкольники не просто оттачивают навыки работы с камерой и перед камерой. Их личная копилка детских воспоминаний пополняется новыми эмоциями и новыми знаниями.

Итоги общегородского конкурса «Я блогер» подведут уже в конце этой недели. Большую поддержку его участникам оказали, в первую очередь, родители. Поставит свой «лайк» может и каждый из вас. Найти работы будущих звезд ютуба можно на самом видеохостинге по поиску «Конкурс «Я блогер» Мозырь».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ