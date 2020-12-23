В гости не с пустыми руками. Новый год отмечали в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

Новый год сегодня отмечали в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. В условиях пандемии праздник постарались провести максимально соблюдая меры безопасности.

Большой зал, елка, хороводы и много гостей. Именно так обычно проходит Новый год в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. В этом году праздник здесь проводят, соблюдая противоэпидемические меры. Даже главный новогодний волшебник Дед Мороз и его спутница Снегурочка надели защитные маски. Общего хоровода не состоялось. Небольшие утренники организовали в каждом классе. В остальном все так же душевно и максимально весело.

В рамках акции «Наши дети», которая традиционно стартует в декабре, центр посетили представительные гости. Среди них председатель районного Совета депутатов Галина Кудина. В центре Галина Михайловна побывала впервые и по-хорошему впечатлилась.

В рамках акции «Наши дети» гости, среди которых представители властей, общественных организаций, предприятий, посещают социально значимые объекты. Детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанников школ-интернатов, маленьких белорусам из многодетных, опекунских, приемных семей, а также детей-инвалидов. Гости, конечно же, приезжают с подарками. Для ребят центра – подарки от имени районных властей и депутатов, а так же отдела образования. А еще пожелания мира, добра и, конечно же, самое актуальное – здоровья.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ