Учащаяся молодежь Мозыря – главные слушатели диалоговых площадок. Тематические встречи прошли на базе 15-й школы и военного комиссариата.

Урок истории за круглым столом провели в 15 школе. Тема беседы касалась недопустимости героизации нацизма, фашизма и коллаборационизма.

Вопросы фальсификации истории, героизации нацизма, фашизма, коллаборационализма в современном обществе обсудили за круглым столом, который организовали в средней школе №15. В качестве модератора встречи выступил директор школы Сергей Троян. Участие в мероприятии приняли также представители учреждений образования и общественных организаций. Гости активно высказывались и выражали свое мнение по теме встречи. Почему в республике, наиболее пострадавшей от фашизма, возникают подобные вопросы? Когда и на каком этапе были допущены просчеты? Эти и многие другие вопросы обсудили участники диалога. На встрече использовались видеосюжеты, военная хроника, интервью с участниками военных событий, блокадниками Ленинграда. По итогам мероприятия были определены приоритетные направления педагогической деятельности по патриотическому воспитанию детей и подростков.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ