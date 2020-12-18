«Сохрани символ праздника!». Представители лесхоза передали 8 школе живое новогоднее дерево в кадке

Главный символ Нового года это, конечно же, елочка. Учеников восьмой школы в этом году, да и не только в этом, будет радовать живая лесная красавица, подарок от Мозырского опытного лесхоза.

Школьные лесничества – одна из форм экологического воспитания. Бережное отношение к природе, лесным жителям, к каждой букашке, осознание того, что все живое – это важная часть экосистемы. В средней школе № 8 движение юных лесоводов развивается активно. Ребята с 6 по 9 класс принимают участие различных мероприятиях: наводят порядок в лесу, высаживают деревья, заботятся о птицах. А накануне Нового года школьники поучаствовали в акции «Сохрани символ праздника!». Представители Мозырского опытного лесхоза передали учреждению образования живое новогоднее дерево в кадке.

Ухаживать за новогодним деревом в кадке не так просто. Не забывать поливать, но не увлекаться, иначе ель проснется раньше срока, также дерево необходимо опрыскивать, причем, водой комнатной температуры, проветривать помещение, поворачивать горшок вокруг оси, чтобы равномерно освещалось. После праздника вынести на балкон, а уже весной посадить в открытый грунт. В общем, юные лесоводы полностью погрузятся в процесс, и от того, насколько ответственно они отнесутся, зависит будущее дерева: погибнет оно, или приживется на пришкольной территории.

В акции «Сохрани символ праздника» могут принять участие все желающие. Для этого необходимо приобрести дерево в кадке и обеспечить ему должный уход, он будет прописан в специальной памятке. С 23 по 30 декабря «Мозырский опытный лесхоз» открывает елочные базары.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ