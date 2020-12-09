Мозырский пограничный отряд приглашает на службу по контракту

Мозырский пограничный отряд осуществляет набор кандидатов на военную службу по контракту на замещение вакантных должностей прапорщиков, сержантов и солдат. В настоящее время требуются специалисты-кинологи в пункты пропуска, инспектора на пограничные заставы и посты. А также техники по обслуживанию систем видеонаблюдения и сигнализации, водители, санитарные инструктора, сварщики, токари, электрики.

Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать медицинским, профессионально-психологическим требованиям, установленным для прохождения военной службы и конкретной военно-учетной специальности, а также требованиям по уровню образования, профессиональной и физической подготовки. Служащим Мозырского погранотряда гарантируется правовая и социальная защита. В том числе, соцпакет, зарплата от 550 до 1000 рублей, отпуск продолжительностью от 30 до 45 суток, выход на пенсию в возрасте 48 лет, льготный кредит на строительство жилья, бесплатное лечение и медицинское обследование в госпитале органов пограничной службы. Кандидатам, желающим проходить службу по контракту и предварительно отвечающим требованиям приема на военную службу, обращаться по адресу: н.п. Прудок, войсковая часть 1257. Прием граждан проводится еженедельно по средам с 10:00 до 13:00. Инфолиния: 8-0236-217945, 8-0236-217946.