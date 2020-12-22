«Беларусь нашей мечты». Диалоговую площадку организовали в Мозырском Государственном профессиональном лицее геологии

Диалоговую площадку организовали в Мозырском Государственном профессиональном лицее геологии. Ее тема – Беларусь нашей мечты. Какой ее видят молодые люди? Экскурс в историю, анализ современности и предложения ребят по изменению главного закона страны… На диалоговой площадке побывала наша съемочная группа.

Прививать интерес к истории родной страны, воспитывать высокую гражданственность, уважение к национальной культуре, традициям, обычаям. Это лишь несколько целей, которые ставили перед собой организаторы Диалоговой площадки, которая прошла в Мозырском Государственном профессиональном лицее геологии. Ее тема – Беларусь нашей мечты. Мероприятие, участие в котором приняли учащиеся и преподаватели лицея, разбили на несколько блоков. Тема Великой отечественной, угрозы терроризма и экстремизма и предложения по внесению изменений в главный документ страны – Конституцию РБ. Много патриотичных моментов, трогательных видеороликов, стихи и проза. Мероприятие насытили самыми разными языковыми средствами и средствами демонстрации. Самым оживленным был последний блок. Свои предложения по изменению законодательства Республики Беларусь высказали сразу несколько учащихся. Вопросы пенсионного обеспечения, службы в армии, тема языка и пересечения границ. Было видно, что к диалогу ребята готовились заранее. Диалоговые площадки созданы на базе общественных организаций, трудовых коллективов, учреждений образования. Одна из основных тем, которая на них обсуждаются – конституционная реформа.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ