1 декабря в районе Кургана Славы был совершен наезд на пешехода

1 декабря на территории Гомельской области произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 пешехода. Причина происшествий одна: непредоставление пешеходам преимущества в движении. В Мозыре примерно в 08:25 63-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Сандеро» и двигаясь со стороны ул.Ульяновской в направлении ул.Ленинской в районе кургана Славы не предоставил преимущества в движении и совершил наезд на 71-летнюю женщину, она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в Мозырскую городскую больницу.