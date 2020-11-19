Вторник в Мозыре стал Днем жестянщика. Непогода вызвала всплеск дорожных происшествий

В Мозырь зима неожиданно пришла 17 ноября после полудня. Вначале мелкий снег, после хлопьями, плюс подморозило – все это сказалось на дорожной обстановке. Всего за пару часов непогоды госавтоинспекторы 11 раз выезжали на место ДТП. Благо, обошлось без пострадавших. Видео одной аварии сейчас кочует по городским пабликам. Возле торгового центра «Бобровский» на повороте автомобиль буквально вылетел в кювет. Информацию об этом происшествии получить не удалось, водитель в ГАИ не обращался. Госавтоинспекторы обращаются к мозырянам с призывом не дожидаться официальной даты начала зимы 1 декабря, а заблаговременно поменять резину на зимнюю.