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Рубрика: Новости

В Мозырском райисполкоме продолжается практика приема граждан по личным вопросам. Стал известен график на ноябрь

4 ноября 2020, 19:40

Представители районной вертикали приглашают к диалогу по любым актуальным вопросам. В том числе, качества оказания коммунальных услуг, благоустройства, образования, здравоохранения, своевременности выплат пенсий и пособий, реализации различных инициатив. Приемы граждан ведутся в Мозырской райисполкоме согласно графику, который вы видите на своих экранах. Записаться на прием можно по телефонам 25-64-37 или 24-60-46.

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