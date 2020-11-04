В Мозырском райисполкоме продолжается практика приема граждан по личным вопросам. Стал известен график на ноябрь

Представители районной вертикали приглашают к диалогу по любым актуальным вопросам. В том числе, качества оказания коммунальных услуг, благоустройства, образования, здравоохранения, своевременности выплат пенсий и пособий, реализации различных инициатив. Приемы граждан ведутся в Мозырской райисполкоме согласно графику, который вы видите на своих экранах. Записаться на прием можно по телефонам 25-64-37 или 24-60-46.