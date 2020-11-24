В Гомеле выбрали самых финансово грамотных школьников региона

В Гомельском государственном педагогическом колледже имени Л. С. Выготского состоялся областной этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди школьников. В нём приняли участие 65 победителей районного этапа. Задания областного этапа содержали вопросы ведения личного бюджета, цифрового банкинга, страхования, налогообложения, инвестиций, кредитования. В дополнительном – творческом задании – участники рассуждали над вопросом «Какие пять финансовых советов вы можете дать самому себе, чтобы обеспечить благополучное будущее для своей семьи?» Среди победителей Гомельского областного этапа — 10-классник средней школы №1 Калинковичей Владислав Шашолко. Заключительный республиканский этап, который пройдет 18 декабря в Национальном банке Республики Беларусь.