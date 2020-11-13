Полностью работы по реконструкции дорожной сети завершат к середине декабря

Ухоженные дома, благоустроенные дворы, широкие ровные дороги – такой видится картинка идеального города. Шаг за шагом к ней идет и Мозырь, где уже несколько месяцев продолжаются работы по благоустройству. Одни из самых масштабных – ремонт дорог. Щебеночно-мастичное покрытие уже уложено на более чем девяти километрах проезжей части. Отремонтированы 12 740 метров тротуаров, установлено больше 48 тысяч бортовых камней. Движение в приоритетном направлении заметно невооруженным взглядом: на улицах Ульяновская и Рыжкова уже появились дополнительные полосы, новое светодиодное освещение и светофоры: часть из которых работает, другая – будет скоро запущена. Главное новшество – «островки безопасности. Они, хотя и вызвало много споров среди водителей, стали отличным решением для пешеходов. По слова специалистов, такой подход к вопросу безопасности дорожного движения используется в европейских странах. Еще одно ноу-хау – автобусные остановки с «карманами» из брусчатки и гранитного бортового камня. Такими их сделали, чтобы избежать колейности дорожного покрытия. Большие работы сейчас продолжаются на одной их главных улиц Мозыря – Советской. Здесь ежедневно гудит техника, местами задействован ручной труд. План действий у дорожников немалый: нужно и саму проезжую часть расширить, и инженерные сети заменить, плитку тротуарную обновить, полотно новое уложить. Появится по всей улице Советской и современное освещение.

При ремонте улицы Советской, впрочем, как и на других 23-х мозырских объектах «Гомельоблдорстроя» применен комплексный подход: по необходимости переустраивались коммуникации, менялись инженерные сети, водопровод, ливневки. Перейти на асфальто-бетон в центре города дорожники планируют через две-три недели. Полностью же работы завершат к середине декабря.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ