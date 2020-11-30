Плюс 10 копеек. Подорожал проезд в общественном транспорте

Решение об изменении стоимости проезда было принято Гомельским облисполкомом еще 19 ноября. В Мозыре проезд в общественном транспорте подорожал уже в воскресенье, 29 ноября. Так, при покупке билета у кондуктора, проезд в автобусе составит 70 копеек, а при покупке у водителя — 75 копеек. Стоимость проездного билета на автобус составит 31 рубль 50 копеек, на декаду — 11 рублей 08 копеек. Напомним, последний раз тарифы поднимались в декабре 2019 года.