Ношение масок – обязательно! Гомельская область первая ввела масочный режим

Обязательный масочный режим вводят по всей Гомельской области. Такое решение принято в облисполкоме. Оно продиктовано в том числе несоблюдением жителями региона социальной дистанции, а также пренебрежением средствами индивидуальной защиты в местах скопления людей. С этого дня необходимо использовать средства для защиты органов дыхания повсеместно, в различных объектах и организациях всех форм собственности. Обязательно теперь нужно надевать маски при входе в магазины, торговые центры, объекты общепита (за исключением времени приема пищи), аптеки, учреждения здравоохранения, культуры и образования, соцобслуживания населения, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, связи, почты, объекты бытового обслуживания, общественный транспорт и прочие места. Актуализируется также комплексный план мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в юго-восточном регионе страны. Контроль за исполнением возложен на коллективы областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и его региональных подразделений. Кроме того, с 9 ноября в регионе сокращают количество массовых мероприятий. Совещания, конференции и переговоры по максимуму переводят в режим видеоконференций.