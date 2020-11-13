Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в «Слободском им. Ленина» торжественно наградили лучших работников.

Накануне профессионального праздника, Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в «Слободском им. Ленина» торжественно наградили лучших работников. Всего в списках 30 фамилий. На территории машинно-тракторного парка собрали механизаторов, водителей, трактористов, наладчиков. По традиции, в честь праздника, собравшимся передали каравай, как символ собранного на полях хозяйства урожая. Грамоты, цветы вручили лучшим по профессии. К производственным результатам на этот раз не привязывались. Скорее, оценивали по отношению к труду. В дополнение к наградной атрибутике – материальное поощрение. Среди награжденных – инженер по нормированию труда Светлана Михайловна Кривошейн. По ее мнению, благодарность за труд стимулирует не меньше, чем денежное премирование. Здесь же вручили благодарственные письма за успешное участие работников, занятых на уборке зерновых культур, рапса. В канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности торжественные мероприятия прошли во всех хозяйствах района.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ