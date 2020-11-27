На общественное обсуждение вынесен вопрос изменения границ Мозыря. Кого коснуться нововведения, и поменяется ли сельская прописка на городскую, узнаете из следующего сюжета.

В середине ноября в районных средствах массовой информации было опубликовано извещение о начале общественных обсуждений по важному вопросу – планируемому изменению границ города Мозыря, Наровчизны, Дроздов, Козенского и Криничанского сельсоветов.

Для жителей сельской и городской местности ничего кардинально не поменяется. Процедура носит, скорее, бюррократический характер. В последний раз изменения границ Мозыря осуществлялось в 2012 году. Тогда в состав города были включены земли, пригодные для строительства.

Высказать свое мнение по вопросу изменения границ города Мозыря каждый желающий может до 17 декабря. Дополнительную информацию вам предоставят по номерам телефонов: 32-31-88, 25-64-51, 25-64-16. Мнения граждан в письменной форме направляются по адресу: г. Мозырь, пл. Ленина, 16, каб. 310 (управление землеустройства Мозырского райисполкома), а также в электронном виде принимаются по адресу: [email protected]