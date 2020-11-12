Мозырский ДОК наращивает экспортные поставки

Открытое акционерное общество «Мозырский деревообрабатывающий комбинат» в этом году наращивает экспортные поставки изоляционных древесно-волокнистых плит и пиломатериалов. На предприятии в этом году ожидают почти двукратное увеличение объема производства. Увеличить объем основного производства почти в два раза планируют на Мозырского ДОКе. По словам директора Андрея Лукьяненко, в 2019 году на предприятии произвели 27 тыс. кубометров изоляционных древесно-волокнистых плит. В январе — октябре нынешнего года объем производства составил уже 40 тыс. кубометров, реализовали 35 тыс. По итогам года ожидается, что с линии цеха ИДВП сойдет около 50 тыс. куб.м, а на отгрузку пойдет 45 тыс. куб.м. 90-95% изоляционных древесно-волокнистых плит, произведенных в Мозыре, отправляются на экспорт. Основные зарубежные потребители — Италия, Германия и Россия. Прорабатываются и новые направления. Небольшие партии отправлены в этом году в страны Балтии, Великобританию и Канаду. В этом год ожидается и темп роста экспорта пиломатериалов на уровне 115%. Этому способствуют в том числе увеличение мощностей специальных сушильных камер, а также перевод с августа лесопильного производства с 2-сменного на 3-сменный график работы. Кроме того, в этом году на Мозырском ДОКе идет процесс наладки выпуска нового вида продукции — flex-плит плотностью 45-50 кг на кубический метр. Андрей Лукьяненко отметил, что модернизации, совершенствованию производства на комбинате постоянно уделяют большое внимание. В период запуска новых производств поддержку при поисках оборотных средств оказал и Банк развития. Прорабатывают на комбинате планы на следующий год. Одним из пунктов станет установка линии по упаковке древесно-волокнистых плит в мелкие партии для розничной реализации.