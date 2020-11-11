ГАИ напоминает о необходимости своевременной смены шин на ваших авто

Уже в ближайшие дни на территории Гомельской области ожидается ухудшение погодных условий, в том числе понижение температуры воздуха. Напомним нашим автолюбителям, что, согласно пункту 2071 Правил дорожного движения, в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Однако, несмотря на то, что на календаре еще ноябрь, уже сейчас сотрудники Госавтоинспекции начинают напоминать водителям о необходимости смены летних шин на зимнюю.

Поэтому не стоит дожидаться 1 декабря! Задумайтесь о своей безопасности уже сейчас.